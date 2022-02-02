Кейт Миддлтон заняла место принца Гарри на должности патрона Союза регби

Лондон, 2 февраля. Принц Сассекский Гарри лишился еще одного уважаемого британского спортивного звания. После «мегзита» — побега в США вместе со своей супругой Меган Маркл — член королевской семьи отказался от выполнения прямых королевских обязанностей и многих привилегий. Теперь его место заняла супруга старшего брата Уильяма — Кейт Миддлтон, пишет журнал Elle.

Невестка принца Гарри теперь официальный королевский патрон Британского союза регби и Футбольной лиги. Гарри смещен с этой должности, но, видимо, обиды на золовку не таит. Данный титул стал первым, который заняла Миддлтон вместо Гарри после «мегзита».

К данному событию приурочен видеоролик. Его разместили на официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских. Там Кэтрин передает мяч игрокам в регби из разных социальных слоев.

«Я очень рада получить эту должность, она почетная и ценная для меня. Спорт позволяет объединять абсолютно разных людей, поэтому я рада быть причастной к этому», — написала Кейт на своей странице в Twitter.

Уже с уверенностью можно сказать, что королева Елизавета II проводит последовательную и масштабную работу по лишению принца Гарри важнейших королевских титулов и обязанностей.

Такое решение было принято практически молниеносно — после того, как герцог Сассекский начал судебное дело против британского правительства. Причем оно было создано в связи с финансированием его личной охраны, что наверняка расстроило его бабушку.

Монарх узнала и о других не менее честолюбивых планах Гарри. В 2022 году он планирует выпустить мемуары, где опишет жизнь в королевской семье, рассекретив традиции и личную информацию многих.

Ранее сообщалось, что его отец Гарри — принц Чарльз Уэльский — был готов сделать шаг к примирению с переехавшим в США принцем Гарри.