Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 19:59
19:58
Политика
МИД РФ: Москва и Вашингтон в ближайшее время проведут консультации по загранучреждениям
19:55
Общество
Генетический механизм онкологии мочевого пузыря: к чему могут привести пять лет курения
19:55
Политика
Глава МИД Украины Кулеба провел телефонные переговоры с британской коллегой Трасс
19:54
Украина
Некому воевать: украинский генерал признал катастрофу в рядах ВСУ
19:52
Общество
Итоги международного архитектурного конкурса на разработку территории «Горская» презентуют в «Патриоте»
19:51
Политика
Правительство ФРГ: принятие Украины в НАТО не стоит на повестке дня
19:50
Экономика
Европарламент предложил ускорить введение углеродного налога
19:48
Политика
Прямая угроза России: политолог раскрыл план Запада по оккупации Украины
19:44
Спорт
«Спартак» и «Рига» завершили вничью товарищеский матч в Дубае
19:44
Политика
Кулеба против: почему заявления украинских политиков рискуют поставить крест на Минских соглашениях
Все новости

Кейт Миддлтон заняла место принца Гарри на должности патрона Союза регби
Общество
Кейт Миддлтон заняла место принца Гарри на должности патрона Союза регби
Global Look Press  /  Stephen Lock

Лондон, 2 февраля. Принц Сассекский Гарри лишился еще одного уважаемого британского спортивного звания. После «мегзита» — побега в США вместе со своей супругой Меган Маркл — член королевской семьи отказался от выполнения прямых королевских обязанностей и многих привилегий. Теперь его место заняла супруга старшего брата Уильяма — Кейт Миддлтон, пишет журнал Elle

Невестка принца Гарри теперь официальный королевский патрон Британского союза регби и Футбольной лиги. Гарри смещен с этой должности, но, видимо, обиды на золовку не таит. Данный титул стал первым, который заняла Миддлтон вместо Гарри после «мегзита».

К данному событию приурочен видеоролик. Его разместили на официальном аккаунте герцога и герцогини Кембриджских. Там Кэтрин передает мяч игрокам в регби из разных социальных слоев.

«Я очень рада получить эту должность, она почетная и ценная для меня. Спорт позволяет объединять абсолютно разных людей, поэтому я рада быть причастной к этому», — написала Кейт на своей странице в Twitter. 

Уже с уверенностью можно сказать, что королева Елизавета II проводит последовательную и масштабную работу по лишению принца Гарри важнейших королевских титулов и обязанностей.  

Такое решение было принято практически молниеносно — после того, как герцог Сассекский начал судебное дело против британского правительства. Причем оно было создано в связи с финансированием его личной охраны, что наверняка расстроило его бабушку.  

Монарх узнала и о других не менее честолюбивых планах Гарри. В 2022 году он планирует выпустить мемуары, где опишет жизнь в королевской семье, рассекретив традиции и личную информацию многих. 

Ранее сообщалось, что его отец Гарри — принц Чарльз Уэльский — был готов сделать шаг к примирению с переехавшим в США принцем Гарри. 

Вернуться назад
Все новости / Общество / Кейт Миддлтон заняла место принца Гарри на должности патрона Союза регби
королева елизавета принц гарри принц чарльз кейт миддлтон
Комментировать