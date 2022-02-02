Путин проведет телефонные переговоры с президентом Аргентины Фернандесом

Москва, 2 февраля. Президент России Владимир Путин намерен провести телефонные переговоры с аргентинским лидером Альберто Фернандесом, сообщает пресс-служба Кремля.

Как отметили в Кремле, общение лидеров состоится в четверг, 3 февраля. Стороны обсудят двустороннее сотрудничество, а также борьбу с коронавирусом и международную проблематику.

«Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.

Ранее Фернандес заявил, что предпочитает прививаться российским препаратом против коронавируса «Спутник V», поскольку «очень доверяет» этой вакцине. Первую дозу он получил в январе 2021 года. В первых числах апреля аргентинский лидер рассказал, что заразился коронавирусом, но благодаря вакцине перенес болезнь без осложнений.