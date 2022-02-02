Первые соревнования в рамках ОИ-2022 начались в Пекине

Пекин, 2 февраля. Первые соревнования в рамках 24-х зимних Олимпийских игр стартовали в столице Китая.

Керлингисты первыми из участников Олимпиады 2022 года начали соревноваться на Играх в Пекине. Спортсмены выявляют сильнейших в дабл-миксте. В первом раунде соревнований проходят сразу четыре матча. Сборная России не участвует в розыгрыше медалей в этом виде олимпийской программы.

Пекин стал первым городом в мире, принимавшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Церемония открытия ОИ-2022 состоится 4 февраля. В ней примет участие президент РФ Владимир Путин. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены будут выступать в Пекине под флагом ОКР.