Боевые машины пехоты «Басурманин» поступят на вооружение мотострелков ВВО

Москва, 2 февраля. Мотострелковое соединение Восточного военного округа (ВВО) в Еврейской автономной области получит на вооружение новые боевые машины пехоты БМП-1АМ «Басурманин».

В сообщении пресс-службы округа говорится, что новые БМП будут переданы войскам в этом месяце. Отмечается, что «Басурманин» считается одним из лучших вариантов модернизации техники первого поколения. Машина оснащена боевым модулем с 30-миллиметровым стабилизированным автоматическим орудием, а также противотанковым ракетным комплексом «Метис».

«БМП-1АМ "Басурманин" заменят стоящие на вооружении БМП-1. Уже в первой половине февраля в одну из воинских частей в ЕАО поступит крупная партия модернизированной техники», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что новая российская боевая машина пехоты Б-19 в скором времени завершит госиспытания. Стоит отметить, что всего в 2022 году ВС РФ получат более 400 единиц бронетанковой техники, передает RT.