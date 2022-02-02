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В России вырос спрос на бюджетные продукты торговых сетей

Экономика
В России вырос спрос на бюджетные продукты торговых сетей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 февраля. Количество россиян, предпочитающих покупать продукцию собственных торговых марок (СТМ) сетей, увеличилось в четвертом квартале 2021 года на 37,5%. Такие данные исследования SberCIB «Потребительский индекс Иванова» приводит РБК.

В годовом выражении показатель вырос более чем в полтора раза — ранее он соответствовал 21,3%. Однако это свидетельствует не только о стратегии покупателей, которые стремятся к экономии на повседневных продуктах. О повышении интереса к своей продукции позаботились и сами ретейлеры, постоянно улучшая ее качество.

Наибольший спрос на товары СТМ в конце года, по данным SberCIB, был отмечен в «Пятерочке». Порядка 74% покупателей выбирают продукцию под частной маркой сети. На втором месте с 64% «Азбука вкуса», третье с 57% заняли «Лента» и «Перекресток».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву осуществлять ежедневный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары.

Производители питьевой воды и газированных напитков предупредили о необходимости пересмотреть закупочные цены. Так, растительное молоко от Сoca-Сola должно подорожать в среднем на 4,5%, а кофе — на 8,5%, пишет INFOX.

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