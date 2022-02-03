Стена непонимания: почему России и США не удается договориться по гарантиям безопасности

Переговоры России и стран Запада по поводу гарантий безопасности продолжаются в интенсивном режиме и обрастают все новыми подробностями разной степени достоверности. Так, например, испанское издание El País опубликовало документы, которые якобы являются тем самым официальным ответом США и НАТО на проекты Договора о коллективной безопасности и Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств — членов Организации Североатлантического договора, ранее предложенные нашей страной для обсуждения и их ратификации.

Ответ США и Альянса, по версии El País, сводится к тому, что наша страна должна отвести войска из Крыма, возобновить выполнение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). От положений которого Россия вынуждена была отказаться в 2007 году в ответ на отказ НАТО ратифицировать, предложенный Россией новый вариант договора. Также России предлагается вывести войска из Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья.

В ответ на это США и Альянс предлагают России инспекцию ракетных баз в Румынии и Польше. Правда, Россия, в свою очередь, должна предоставить западным наблюдателям право инспекции двух своих ракетных баз на выбор.

Федеральное агентство новостей /

Помимо прочего, Соединенные Штаты предлагают «обсудить» вопрос о неразмещении на территории Украины наступательных ракетных вооружений, призывают Россию отказаться от дальнейших испытаний космического оружия, а также обсудить дальнейшие практические меры по линии нового Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Стоит повториться, что степень достоверности того, что этот текст является официальным ответом США и НАТО, пока под сомнением. Тем более, что Госдепартамент официально просил МИД РФ текст их ответа и ответа Альянса не публиковать, на что Москва согласилась. И как этот ответ мог попасть в испанское издание — большой вопрос.

Но важно здесь даже не то, что предлагается в этих западных тезисах, а то, чего в них нет. А в них нет ни слова про отказ от расширения НАТО на восток и отказ от включения в состав Альянса стран, бывших советскими республиками, типа Украины или той же Грузии. А эти положения для России в тексте соответствующих документов были обозначены как ключевые.

ФБА «Экономика сегодня» /

В этом контексте ряд западных изданий в очередной раз заговорили про «дипломатический тупик» в переговорах. Например, The Washington Post делает такой вывод исходя из слов, сказанных им после недавно прошедших переговоров с премьер-министром Венгрии,

В частности, российский президент, подчеркнул:

«Кремль внимательно анализирует ответ НАТО и США по поводу гарантий безопасности, но уже сейчас понятно, что все российские озабоченности проигнорированы. НАТО ссылается на право стран на свободный выбор. Но нельзя укреплять чью-то безопасность за счет других».

Впрочем, издание отмечает, что далее Путин отметил факт, что переговоры будут продолжены. И они действительно продолжаются по линии глав внешнеполитических ведомств России и США.

Здесь нужно отметить, что Министерством иностранных дел РФ вечером первого февраля было опубликовано послание к США, Канаде и ряду стран Европы с предложением обсудить единство понимания такого явления, как «неделимость безопасности». В этом документе, в частности, говорится:

«Поступившие 26 января 2022 года ответы США и НАТО на наши предложения свидетельствуют о существенных расхождениях в понимании фундаментального для всей архитектуры европейской безопасности принципа равной и неделимой безопасности. Считаем необходимым незамедлительно прояснить этот определяющий с точки зрения перспектив диалога вопрос».

Федеральное агентство новостей /

Судя по всему, в Госдепартаменте США к этому российскому запросу отнеслись серьезно, поскольку уже второго февраля прошел телефонный разговор министра иностранных дели госсекретаря

Как пишет CNN, Блинкен в рамках этого 30-минутного диалога вновь поднял вопрос российских войск на границе с Украиной, на что Сергей Лавров в очередной раз ответил, что Россия может передислоцировать свои войска в своих границах, где и как наша страна считает нужным, и это совершенно не означает, что Москва собирается идти куда-то, чтобы немедленно воевать. Дипломаты при этом вновь «договорились договариваться». То есть продолжать диалог по всем текущим вопросам.

Здесь, кстати, стоит в очередной раз напомнить, что, судя по публичной реакции в западных политических кругах и СМИ, у России и США несколько разнится видение ключевых вопросов всех этих переговоров. Если для России самым принципиальным является именно отсутствие НАТО у наших границ, то в Соединенных Штатах сосредоточились на принципиальной возможности НАТО включать в свой состав того, кого Альянс захочет и посчитает нужным, и на вопросе Украины.

И вот с последней все вообще очень странно. Стоит напомнить, что недавно был возобновлен переговорный процесс в рамках «нормандской четверки» по поводу выполнения Минских соглашений.

Высокие стороны по итогам встречи заявили, что мир на Украине будет неукоснительно соблюдаться, «невзирая на расхождения по иным пунктам». И, в целом, нельзя не согласиться, что это позитивный сигнал.

facebook.com / Олексій Данілов

«Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны».

Однако Украина прореагировала на итоги нормандской встречи, мягко говоря, двойственно. С одной стороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны этой страны,

Отметив, впрочем, что Украина российского вторжения не ожидает. И, по мнению СНБО, Москва даже приготовлений к чему-то подобному не ведет.

И тут же, параллельно президент Украины Владимир Зеленский говорит:

«Мы (Украина. — Прим. авт.) ответственная страна и несем ответственность за любые документы или законы. Мы ответственно относимся к тем или иным договоренностям, я понимаю, что такое Минские соглашения, и понимаем, что они рождены «нормандским форматом», который, к сожалению или не к сожалению, который работает».

И в целом, здесь уже хотелось бы обратиться к «западным партнерам». Если им так важен мир на Украине, пусть они как-то выверят позицию официального Киева. Хотя бы в оценке важнейшего на текущий момент для этой страны дипломатического процесса. А потом уже высказывают к России претензии о том, что наша страна не хочет решать проблемы дипломатическим путем.

Россия как раз сейчас предлагает массу вариантов для разъяснения всех нюансов, вплоть до ключевой в договоренностях о совместной безопасности, терминологии.

Федеральное агентство новостей /

Но пока почему-то со стороны Запада все попытки Москвы перевести диалог в максимально конструктивное русло натыкаются на стену непонимания и истерику про «скорое вторжение России на Украину». Киев при этом, как и было сказано выше, вообще не может единообразно, на уровне высших чинов государства определить, что для него было бы выходом из сложившегося кризиса на востоке страны. Не говоря уж о более глобальных, внешнеполитических вещах.

Так или иначе, но диалог между Москвой и странами Запада все же продолжается. И это внушает определенные надежды на то, что конфигурация новых рамок коллективной безопасности в принципе может быть выработана. Хотя, судя по всему, это будет очень долгий и трудный процесс.