Что празднуем и как отдыхаем в феврале — марте 2022, как организовать майские каникулы длиннее зимних

Февраль и март — традиционно месяцы дополнительных выходных в связи с государственными праздниками — Днем защитника Отечества и Международным женским днем. В 2022 году в феврале в связи с праздниками у россиян будет всего один дополнительный выходной — в среду, 23 февраля, — как раз в День защитника Отечества. Поскольку праздничный день приходится на середину недели, дополнительные выходные к нему не присоединяются.

Напомним, в феврале есть еще один популярный неофициальный праздник, который не очень по вкусу традиционным конфессиям: это День святого Валентина, который считается праздником влюбленных. Святого Валентина будут чествовать в понедельник, 14 февраля, но вот выходной ради этого праздника не предусмотрен. Подробнее о традициях Дня святого Валентина читайте в материале ФАН в ближайшее время.

Федеральное агентство новостей /

«Урожайный» на праздники март 2022

Март 2022 года будет более «урожайным» на дополнительные дни отдыха, чем февраль. В честь Международного женского дня россияне будут отдыхать три дня подряд: с воскресенья, 6 марта, по вторник, 8 марта, включительно. Суббота, 5 марта, — рабочий день, но в статусе предпраздничного сокращенный на час.

Из дополнительных февральско-мартовских радостей не можем не упомянуть знаменитую Масленицу, которая в 2022 году начнется в последний зимний день — в понедельник, 28 февраля, и продлится до воскресенья, 6 марта. Так что, благодаря особенностям календаря, Масленица в этом году плавно перетечет в 8 Марта.

Федеральное агентство новостей /

Майские каникулы

Май 2022 года по традиции наполовину праздничный. Отдыхать россияне начнут уже в субботу, 30 апреля, и продолжат до вторника, 3 мая, — четыре дня подряд. Затем три дня рабочих (4, 5 и 6 мая), а потом снова праздники в честь Дня Победы. Празднование продлится тоже четыре дня — с субботы, 7 мая, по вторник, 10 мая, включительно.

Отметим, расторопные граждане, которые сумеют организовать себе отгулы или взять отпуск с 4 по 6 мая, получат настоящие 11-дневные майские каникулы, даже большей продолжительности, чем зимние. Весенние каникулы можно устроить с субботы, 30 апреля, по вторник, 10 мая, включительно.

Федеральное агентство новостей /

Летние и осенние праздники 2022

День России, который отмечается 12 июня, в этом году приходится на воскресенье. Выходными будут три дня — с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно.

Ноябрьский День народного единства будет отмечаться тоже три дня — с пятницы, 4 ноября, по воскресенье, 6 ноября, включительно. Четверг, 3 ноября, — сокращенный рабочий день.

Новогодние праздники 2022–2023, как и в прошлом году, начнутся уже 31 декабря, этот день приходится на субботу.