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Экипаж самолета-разведчика ВВС США отказался приземлять на Украине из-за «брезгливости»

Армия
Экипаж самолета-разведчика ВВС США отказался приземлять на Украине из-за «брезгливости»
wikipedia.org  /  United States Air Force

Москва, 2 февраля. Самолет ВВС США Boeing E-8 Joint STARS внезапно сменил курс во время разведывательного полета над Украиной. На странный маневр американской боевой единицы обратили внимание журналисты издания «Репортер».

Отмечается, что в ходе разведывательной миссии Boeing E-8 Joint STARS неожиданно развернулся и направился в сторону Польши, так и не долетев до Киева. Самолет начал снижение в польском воздушном пространстве. По мнению экспертов, во время полета на борту воздушного судна возникли технические проблемы.

Аналитики объяснили, почему боевая единица ВВС США резко сменила курс во время полета. Есть предположение, что этот загадочный маневр был совершен из-за «брезгливости» американского экипажа, который отказался приземляться на необорудованный аэродром на территории Украины, чтобы провести диагностику.

«В 30 километрах от города Лодзь находится 32-я авиабаза ВВС Польши, где с 2012 года размещен отряд ВВС США. Именно с этого объекта в последнее время стал навещать Украину самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry», — говорится в публикации.

Ранее телеканал RT сообщал, что в небе над Донбассом стали чаще появляться американские и британские самолеты-разведчики. Известно также, что США перебросили в Европу самолет радиационного мониторинга WC-135 Constant Phoenix.

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сша донбасс самолет разведка
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