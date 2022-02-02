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Путин на церемонии вручения госнаград напомнил о «многоликости» русского мира

Политика
Путин на церемонии вручения госнаград напомнил о «многоликости» русского мира
kremlin.ru  /  Администрация президента

Москва, 2 февраля. Русский мир является огромным и многонациональным, отметил президент РФ Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Глава государства призвал укреплять и развивать русский мир, повышать его привлекательность для граждан. В этом заключается миссия жителей страны, подчеркнул он.

«Могу сказать применительно ко всему русскому миру, который, как и наша страна, является…многоконфессиональным, многонациональным. Он такой многоликий русский мир, огромный», — сказал Путин.

Как сообщалось ранее, российский лидер вручил в Кремле награды за достижения в областях науки, медицины, искусства и бизнеса. Подобная церемония награждения прошла впервые с момента начала пандемии коронавируса.

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путин россия кремль президент церемония госнаграды
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