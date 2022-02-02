Власти Татарстана озаботились проблемой ожирения у детей

Казань, 2 февраля. Глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина встревожена увеличением числа школьников с симптомами ожирения.

Как отметила Патяшина, если раньше региональный Роспотребнадзор интересовался только безопасностью школьного питания и соблюдением в школьных пищеблоках санитарных требований, то в последние годы к приоритетам добавилось обеспечение здорового питания. Этим Патяшина объяснила скептическое отношение к включению сосисок в школьные меню, сообщает KazanFirst.

По словам Патяшиной, за последние пять лет в 27 районах Татарстана увеличилась заболеваемость ожирением среди детей в возрасте до 14 лет, в 19 районах — среди подростков от 15 до 17 лет.

Ранее ФАН сообщал о том, что риск госпитализации из-за коронавирусной инфекции возрастает на 115% при диагностировании у пациента ожирения. По данным академика РАН Виктора Малеева, уровень смертности от COVID-19 возрастает на 45%, если пациент страдает избыточным весом.