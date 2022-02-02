ГИБДД планирует провести массовые рейды в Московской области

Москва, 2 февраля. В связи с ухудшением погодных условий в целях предупреждения ДТП на автомагистралях горокруга Серпухов ГИБДД планирует провести тотальные проверки на дорогах.

2, 8, 15 и 24 февраля на подведомственной подразделению ГИБДД территории пройдут оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло», сообщает сайт «Вести Подмосковья». Подобные же рейды планируется провести на территории обслуживания 8 батальона 2 полка ДПС («Южный») 4,11,18, 25 февраля. Водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, будут штрафовать 5, 12, 19 и 26 на территории серпуховского ОГИБДД и 5,12,19 и 26 февраля – на территории 2 полка ДПС («Южный»).

Ранее ФАН говорил о снижении числа погибших в авариях, которые произошли в Москве по вине пьяных автомобилистов. Показатель случаев со смертельным исходом снизился во многом благодаря тому, что автоинспекторы неоднократно проводили рейды по выявлению нетрезвых водителей транспортных средств.