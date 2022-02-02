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Охота в Тульской области закончилась убийством человека
Происшествия
Охота в Тульской области закончилась убийством человека
pixabay.com  /  PD

Москва, 2 февраля. В Ясногорском районе Тульской области было обнаружено тело жителя Московской области. Он был убит выстрелом из охотничьего ружья. На место обнаружения тела незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов.

В результате осмотра места, где был обнаружен труп, была найдена пуля. Это позволило следователям предположить, что мужчина был убит выстрелом в упор, а пуля прошла навылет, сообщают «Вести Подмосковья». Неподалеку от погибшего были найдены многочисленные следы, исследуя которые правоохранители смогли задержать 33-летнего жителя Москвы. Изначально ему собирались предъявить обвинение в незаконной охоте. Однако после обнаружения тела рассматриваются версии об умышленном убийстве либо убийстве по неосторожности.

Ранее ФАН рассказывал о задержании полицейскими жителя Белозерска. Он будет осужден за убийство по неосторожности собственного сына, которое произошло на охоте.

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