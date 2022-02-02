«Мы оба снимались в странных фильмах»: Барецкий рассказал о своих отношениях с Еленой Берковой

Любовь может прийти в любом возрасте и в любом, даже самом неожиданном, месте. Об этом в интервью ФАН заявил режиссер, писатель и шоумен Станислав Барецкий.

Ведущий проекта Epic Fighting Championship признался в любви к одной из участниц боев — светской львице и бывшей участнице телепроекта «Дом 2» Елене Берковой. По словам самого Барецкого, это произошло после съемок боя его возлюбленной с девушкой блогера Олега Монгола — Иришкой Чики Пики, в котором Беркова одержала верх.

«Это было божественно, — произнес шоумен. — То, как Леночка двигалась, уклоняясь от ударов этой алкоголички, заставило растаять мое ледяное сердце, вновь открыв его для любви. Она шикарно смотрелась в боевой стойке, а когда дело дошло до партера, мой 50-летний организм вновь наполнился энергией молодости».

Собеседник ФАН подчеркнул, что только аскетичное следование принципам не позволило ему яростно ворваться на ринг, когда Иришка Чики Пики применила запрещенный прием к Берковой, пнув ту в живот.

https://www.facebook.com/elena.berkova/ / Елена Беркова

«Очень хотелось как следует наказать ее, но этого не потребовалось: Леночка отлично справилась со всем сама, — рассказал Барецкий. — Я объявил о ее победе дрожащим голосом — объятая страстями битвы, она напоминала мне богиню-воительницу Афину! Когда камеры погасли, я присел перед ней на одно колено и признался в чувствах».

О том, что произошло дальше, шоумен говорить не стал — как не стал комментировать слухи о «сомнительном прошлом» Берковой.

«Не верю ни единому слову, — заявил шоумен. — Это честная и чистая во всех отношениях женщина, к которой я испытываю большую любовь. Что же касается ее участия в «Доме 2», то должен сказать, что и я в свое время снимался в странных фильмах — взять только «Жесть миллионов», которую делал мой старый знакомый режиссер Боб Джек. Так что это, скорее, объединяет нас с Леной, а не вносит разлад в отношения».

Ранее Барецкий призвал священников проповедовать посетителям секс-шопов.