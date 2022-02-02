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«Военная мысль»: Белый дом хочет заручиться поддержкой стран НАТО для войны с Россией

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 15:11
Армия
«Военная мысль»: Белый дом хочет заручиться поддержкой стран НАТО для войны с Россией
Федеральное агентство новостей

Москва, 2 февраля. США с высокой долей вероятности могут спровоцировать вооруженный конфликт на Украине, когда будет сформирована коалиция из стран НАТО, готовых к войне.

Российский журнал «Военная мысль» опубликовал статью, в которой говорится, что американцам пока выгодно поддерживать вялотекущий военный конфликт в Донбассе. Если начнутся полномасштабные боевые действия в регионе, то Вашингтон может потерять управление «марионеточным руководством Украины».

Авторы публикации убеждены, что США могут развязать войну с Россией. Для этого Белый дом хочет заручиться поддержкой западных союзников. Американцы ждут создания коалиции стран НАТО, готовых к вооруженному конфликту с российскими военными. При этом американские воинские формированиях вряд ли будут задействованы в противостоянии. Эксперты считают, что Вашингтон «последовательно взял курс на военную конфронтацию с РФ».

«При возникновении таких конфликтов США и их сателлиты сразу решают несколько задач, в том числе ослабление экономического и военно-экономического потенциала РФ», — сказано в статье.

Ранее сообщалось, что продвижение НАТО на восток может разозлить Россию. В Кремле неоднократно говорили об отсутствии у страны каких-либо агрессивных планов в отношении Киева. При этом сама Украина в случае вступления в Североатлантический альянс может напасть на РФ, передает RT.

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украина сша донбасс война
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