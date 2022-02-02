Глава ДНР Пушилин отреагировал на заявление Зеленского о недовольстве Минскими соглашениями

Обстрелы и провокации украинской стороны опровергают любые миротворческие заверения президента Украины Владимира Зеленского. Об этом ФАН заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Недовольство Минскими соглашениями

Зеленский выразил недовольство всеми пунктами Минских соглашений. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Киеве.

«Я не хочу говорить о пунктах «Минска». Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы [с Россией] по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов. Но мы взрослые мальчишки. Мы должны делать что-то, что может деоккупировать наши территории и будет защищать наше государство в том или ином виде», — сказал Зеленский.

Федеральное агентство новостей /

Он заверил, что Киев ответственно относится к минским договоренностям.

«Никаких положительный сдвигов»

Как отметил Денис Пушилин, недовольство Зеленского всеми пунктами Минских соглашений уже который год ощущается на переговорной площадке Контактной группы. Там по вине Украины не происходит никаких положительных сдвигов.

«Такая ситуация и отсутствие прогресса красноречиво объясняются признанием самого президента: если Зеленский не хочет даже говорить о пунктах комплекса мер, если ему не нравится их порядок выполнения, то откуда возьмется политическая воля у членов Контактной группы со стороны Украины обсуждать их в переговорном процессе? Если он, по его словам, «взрослый мальчишка», то пора понять, что словесная эквилибристика никого не вводит в заблуждение. «Ответственное отношение» наступит тогда и только тогда, когда он перестанет указывать Россию стороной конфликта, начнет предписанный «Минском» конструктивный диалог с ДНР и ЛНР, после которого будет очевидно движение к миру», — пояснил Денис Пушилин.

Федеральное агентство новостей /

Пока же, заметил Пушилин, обстрелы и провокации украинской стороны опровергают любые миротворческие заверения Зеленского.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, произошедшим в стране.

Ранее Денис Пушилин заявил, что ДНР нужно начать диалог «о соседстве» с Украиной. По его словам, с избранием Владимира Зеленского главой Украины была небольшая надежда на то, что новый президент пойдет на переговоры с представителями народных республик Донбасса. Хотя в ДНР и ЛНР «понимали, что США не дадут ему это сделать».