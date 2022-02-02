Аналитик Сивков оценил шансы НАТО в противостоянии с новым российско-китайским блоком

Москва, 2 февраля. Один шаг России и Китая может ускорить деструктивные процессы, разрывающие США, и лишить смысла дальнейшее существование Североатлантического альянса.

Речь идет о создании совершенно новой военно-политической структуры, которая может объединить множество крупных игроков, как минимум в Евразии. Новый союз окажется в разы мощнее НАТО, задвинув западный военный блок в дальний угол и фактически отстранив от дел. В противостоянии с гипотетическими российско-китайским союзом у альянса нет ни единого шанса.

Таким мнением с журналистом Романом Головановым поделился военный аналитик Константин Сивков, пытаясь спрогнозировать исход схватки западного и восточного военных союзов. Эксперт отметил, что позиция Китая и Индии на заседании Совбеза ООН по Украине неприятно удивила США и даже заставила сильно понервничать. Если поддержку Москвы со стороны Пекина в США еще как-то могли прогнозировать, то присоединение к этому негласному союзу Индии американцы явно не ожидали. Больше всего они боятся того, что этот союз переродится в нечто большее. А ведь именно к этому все и идет. России и Китаю остался буквально один шаг до нейтрализации и без того сомнительной гегемонии США как в геополитическом, так и в военном плане.

Федеральное агентство новостей /

«Самым сильным ходом со стороны России и Китая станет создание военно-политического блока. Открытого, прямого военно-политического блока Россия-Китай. К нему быстро присоединятся, кстати, на принципах расширения НАТО, многие другие страны, такие как Иран, Северная Корея, Индия. К этой структуре присоединятся и латиноамериканские страны вроде Кубы, Венесуэлы, Никарагуа и многих других. Такое объединение станет серьезным ударом по позициям Запада. Дело в том, что в военно-экономический потенциал блока Россия-Китай (даже без других потенциальных участников) в разы превосходит то, чем сейчас располагает НАТО. Североатлантический альянс просто исчезнет после появления нового союза, так как его содержание потеряет смысл. То есть противостояние продлится от силы несколько дней, причем без боевых действий», — отметил военный эксперт.

Сивков также добавил, что нагнетание ситуации вокруг Украины западными медиа и политиками может продлится еще несколько месяцев — вплоть до осени 2022 года. На выборах в Конгресс демократы скорее всего проиграют, что может запустить в США деструктивные процессы, которые в итоге приведут к распаду страны. Геополитическими играми Белый дом пытается поднять шансы демократов на выборах, но пока лишь убеждают свой электорат в ошибочности своего политического курса. То есть уже этой осенью США скорее всего свернут все свои внешнеполитические проекта, покончат с кознями и займутся исключительно попытками спасти страну от распада.

Ранее украинский политолог Михаил Чаплыга оценил успешную операцию России по изгнанию НАТО из Украины.