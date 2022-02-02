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Политолог Спивак посоветовал жителям Украины прислушаться к пророчеству Ванги

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 14:34
Общество
Политолог Спивак посоветовал жителям Украины прислушаться к пророчеству Ванги
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 2 февраля. Украинскому народу придется пройти через тяжелые испытания, прежде чем они дождутся положительных изменений в родной стране.

Таким мнением поделился киевский политолог Дмитрий Спивак, напомнив о древнем пророчестве болгарской провидицы Ванги. Эксперт рассказал о подробностях предсказания и дал жителям Украины ценный совет. По его словам, гражданам следует прислушаться к словам ясновидящей.

Согласно пророчеству, на Украине однажды наступит период расцвета, однако перед этим стране суждено пройти нелегкие испытания. Политолог рассказал об увиденном в предсказании Ванги «зловещем» послании.

Политолог Спивак посоветовал жителям Украины прислушаться к пророчеству Ванги
ФБА «Экономика сегодня» / владимир тулин

«Я точно дословно ее слова не помню, но оно (пророчество Ванги. — Прим. ред.) звучало так, что через все мытарства и испытания Украина пройдет, и обязательно наступит в ближайшие годы период расцвета. Я в это верю», — сказал Спивак.

Многие медиумы и экстрасенсы сходятся во мнении, что Украина обречена на погибель. Однако, по словам Ванги, у страны еще есть шанс на возрождение.

Ранее стали известны подробности самой главной тайны о Ванге. Журналистка Святослава Тодоркова смогла выяснить причину слепоты ясновидящей. Как выяснилось, болгарская провидица потеряла зрение в юном возрасте после того, как ее унес смерч.

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