Фермер из США обвинил украинского министра в мошенничестве и оказался в тюрьме

Вашингтон, 2 февраля. На фоне неутихающей риторики о скором «вторжении» России на Украину, которая исходит от западных СМИ, разгорается дипломатический скандал между Киевом и Вашингтоном. Речь идет о задержании на Украине гражданина США Курта Грожанса.

Агентство Associated Press сообщает, что Курт Грожанс приехал на Украину из Северной Дакоты в 2017 году, стремясь побывать на родине своих предков. Там он организовал ферму, взяв в качестве партнера юриста, который занял высокую должность в нынешнем украинском правительстве.

Все шло хорошо, пока у американца не возник конфликт с его деловым партнером. Все завершилось тем, что в ноябре 2021 года Курту были предъявлены обвинения в попытке организации убийства бывшего партнера. В настоящее время он находится под следствием.

Kurt Groszhans left North Dakota for Ukraine for a chance to farm the country’s black earth and to connect with his family’s ancestral homeland



Now he’s jailed in a bizarre attempted assassination plot his family says is bogus



More here on a wild saga: https://t.co/fxq0KqsUCj — Eric Tucker (@etuckerAP) February 2, 2022

Семья и друзья американца говорят, что обвинения являются фальшивыми и направлены на то, чтобы замолчать заявления Грожанса о коррупции, которая царит в Украине. Особые опасения родных задержанного вызывают сообщения о возможном российском вторжении, что может сделать невозможными усилия дипломатов, направленные на его освобождение.

«Мы сейчас в ужасе за благополучие моего брата, особенно за все, что вы слышите в новостях о российских войсках на границе. Если там не будет посольства, чтобы проверить его и убедиться, что с ним все в порядке, мы не знаем, что произойдет», — говорит его сестра Кристи Магнуссон.

Представители Госдепартамента США заявили, что администрация серьезно относится к своей ответственности за оказание помощи задержанным американцам и внимательно следит за этим делом. Вместе с тем чиновники отказалась от подробных комментариев.

A #USA national and #Ukrainian women have been detained allegedly for ordering a hit on the agricultural minister. The US citizen hasn’t been named but former #KyivPost editorial says it’s Kurt Groszhans https://t.co/k1prVXO4GS — Mark Rachkevych (@chitowntoktown) November 19, 2021

Сенатор-республиканец от Северной Дакоты Кевин Крамер, который недавно посетил Грожанса в центре предварительного содержания, где он находится в ожидании суда, сообщил, что он разочарован позицией украинской стороны. По его словам, этот эпизод «создал трения, по крайней мере, между мной и ними, если не между нашими двумя правительствами, которые должны быть смягчены» в то время, когда интересы США и Украины должны быть согласованы в противодействии угрозе со стороны Москвы.

«В этом небольшом трении нет необходимости. Я думаю, что мы могли бы избавить всех нас от этого, просто освободив Курта», — заявил он.

Associated Press сообщает, что деловым партнером Грожанса был нынешний министр аграрной политики Украины Роман Лещенко. По словам американского инвестора, с 2017 по 2020 годы Лещенко, который являлся директором созданного предприятия, вывел с его счетов не менее 250 тысяч долларов. Эти деньги были направлены на счета семейного фонда Лещенко. После огласки информации о хищении, к которой прибег американский инвестор, в отношении него было возбуждено уголовное дело.

North Dakota farmer accused of attempted assassination of Ukrainian minister of Agriculture. Apparently Leshchenko, prior partner, allegedly embezzled $1mil USD from Kurt Groszhans’ accounts. Embezzled started on the 4th day of his employment and was shared with Zelensky Ukraine pic.twitter.com/cmwKN5lsff — Brown Tiger (@BrownTiger3) November 25, 2021

Без сомнений, обвинения против Грожанса носят заказной характер и являются типичными действиями украинских высокопоставленных чиновников в отношении обманутых инвесторов. По сути ситуация, в которую попал американский фермер, является государственным рейдерством.

Тема незащищенности иностранных инвесторов уже не впервые выходит в международную плоскость. В конце августа 2021 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе своего визита в Киев призвала эстонцев не инвестировать в Украину.

«Я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда. Ибо вы можете потерять инвестиции. И у нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество», — заявили она в интервью изданию Европейская правда.

Ее ремарка, сделанная в рамках инициированной президентом Зеленским «Крымской платформы», вызвала настоящий скандал.

В своем заявлении Кальюлайд прежде всего имела в виду судьбу киевского ТРЦ «Sky Mall», который был отобран у эстонского бизнесмена Хиллара Тедера. Несмотря на многочисленные решения украинских судов, которые встали на сторону иностранного инвестора, вернуть контроль над собственностью ему так и не удалось.

Сейчас же из-за очередного скандала Украина рискует отношениями со своим главным «партнером» — Соединенными Штатами.