Бамако, 2 февраля. Аналитики информационного портала Le Figaro провели опрос на тему необходимости вывода французских военнослужащих из Мали.

Более 85% из 179 411 респондентов считают, что Пятая республика должна покинуть регион. В комментариях посетители платформы раскритиковали Париж за длительное и безрезультатное присутствие солдат в африканской стране:

«Разве у Франции недостаточно проблем? Зачем мы лезем к другим?»

В первую очередь о желании вернуть солдат на родину выступили сами европейцы. Жители Пятой республики не понимают, почему правительство игнорирует их проблемы и вместо решения внутренних кризисов пытается вмешиваться в дела суверенного африканского государства.

«Пусть власти позаботятся о нас, а не тратят деньги попусту. Наши солдаты должны вернуться домой», — пишет пользователь Nouchka.

Также многие опрошенные считают, что национальная армия Мали (FAMa) в состоянии справиться с террористической угрозой самостоятельно. Более того, французы уверены, что еще в момент обретения Бамако независимости Европа должна была оставить ее в покое:

«Если мы уйдем, нас назовут трусами. Если останемся — неоколониалистами. Лучше было бы никогда туда не приходить».

В Мали с каждым днем наблюдается все больший рост антифранцузских настроений. Власти переходного периода дали послу Пятой республики 72 часа на сборы, чтобы дипломат покинул страну. По данным местных СМИ, решение правительства связано с агрессивной риторикой политиков бывшей метрополии в адрес руководства африканского государства.