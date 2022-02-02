В Хакасии началась регистрация на фестиваль трейлраннинга

Абакан, 2 февраля. Организаторы Фестиваля трейлраннинга и легкоходства KUNTAG ULTRA TRAIL начали регистрацию участников.

Традиционный фестиваль, который состоится 13 мая в Усть-Абаканском районе, включает в себя три этапа. Дистанция «Гора Солнца» протяженностью в 10 километров предназначена для новичков, решивших познакомиться с трейлом, для тех, кто хочет прогуляться, для спринтеров и всех желающих пройтись по классическому маршруту Кюн-Таг, сообщает «Хакасия».

Маршрут «Тропа двух эпох» растянулся уже на 30 километров и охватывает две разные эпохи: мир примерно за 2000 лет до нашей эры, где есть крепость, ритуальная площадка и петроглифы, а затем советская эпоха по пути к остаткам комбината «Сибирь». Кульминацией фестиваля станет дистанция в 50 километров KUNTAG ULTRA, берущая начало от степного участка Долины Царей, проходящая через весь хребет Кюн-Таг и заканчивающаяся на вершине горы Солнца.

Ранее ФАН сообщал о том, что власти Хакасии работают над проектом «Узнай Хакасию». В рамках проекта разрабатывается сеть пешеходных и веломаршрутов протяженностью от 5 до 15 километров, которые охватят всю территорию региона. Считается, что эти маршруты привлекут жителей Хакасии к занятиям физкультурой.