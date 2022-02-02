Ученые обсерватории Конколи составили карту Марса с местами появления рассола

Будапешт, 2 февраля. Венгерские планетологи из обсерватории Конколи в Будапеште установили, что на северном полушарии Марса может появляться соленая вода.

Астрономы провели моделирование, которое показало, что весной и летом в утренние часы на северном полушарии Красной планеты может появляться рассол. Большое значение в этом процессе играют гигроскопичные соли, которые поглощают водяной пар из разреженной атмосферы.

Отмечается, что раньше на этой планете существовали целые океаны с водой. Однако со временем она ушла в космическое пространство. Это связано с тем, что планета потеряла способность удерживать ее. Если лед на Марсе начинает таять, то вода переходит сразу в газообразное состояние, обходя жидкую форму, передает Planet Today.

Ученые из разных стран уже долгое время исследуют космос и Марс, в частности. Специалисты ИМБП РАН выяснили, что идеальный кандидат для полета на эту планету должен быть интровертом.