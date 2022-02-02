Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 15:29
15:26
Общество
Представитель ВОЗ Вуйнович заявила, что «Омикрон» вытесняет «Дельту» в России
15:26
Общество
Эксперт Зарубин считает, что контроль за киберсексом должен регулироваться правилами
15:25
Происшествия
Труп 13-летнего школьника нашли в селе Кисельное под Воронежем
15:23
Политика
Киевский мэр Кличко призвал ФРГ «попрощаться» с «Северным потоком — 2» ради Украины
15:22
Общество
Один из вестибюлей станции метро «Московская» в Петербурге закроют с 7 февраля
15:20
Экономика
Заявление Пескова по валютным санкциям США укрепило рубль на торгах Мосбиржи
15:19
Шоу-бизнес
Переживший микроинсульт Вячеслав Добрынин не смог выйти на сцену на юбилее Льва Лещенко
15:19
Происшествия
Задержанная в Дзержинске депутат Мигунова возглавляет ритуальную компанию-монополиста
15:18
Политика
Путин проведет телефонные переговоры с президентом Аргентины Фернандесом
15:16
Олимпийские игры 2022
Первые соревнования в рамках ОИ-2022 начались в Пекине
Все новости

Толкователи опубликовали Откровение Пелагеи Блаженной о будущем России

Общество
Толкователи опубликовали Откровение Пелагеи Блаженной о будущем России
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 2 февраля. Архивы историка церкви Михаила Губонина содержат записанные пророчества прорицательницы Блаженной Пелагеи Рязанской. Одно из Откровений говорит о будущем России.

Предсказание Пелагеи Рязанской содержит строки о том, что землю русскую ждет скорбь. Причинами такого будущего станут бездуховность и равнодушие, которых с каждым годом становится все больше. Кроме того, великие испытания в ближайшее время ждут христианскую веру, предупреждала прорицательница. Она не указала конкретное время, но отметила, что это произойдет, когда люди прекратят сопротивление неверию, пишет издание «Слово и Дело».

«Придут времена, когда весь народ будет больной, какая будет смертность! Все за то, что народ не будет крестом креститься», — заявила Блаженная Пелагея.

Толкователи опубликовали Откровение Пелагеи Блаженной о будущем России
pexels.com / Rodolfo Clix

Люди одумаются, вернутся к вере и начнут громко молиться. Однако произойдет это только после большой беды. Давно забытые молитвы будут слышаться повсеместно, но к тому моменту может оказаться уже поздно, предупредила провидица.

Популярными также являются предсказания болгарской ясновидящей Ванги. Известная прорицательница предрекла две важные для человечества даты в феврале 2022 года.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Толкователи опубликовали Откровение Пелагеи Блаженной о будущем России
россия предсказание блаженная пелагея
Комментировать