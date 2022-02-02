Толкователи опубликовали Откровение Пелагеи Блаженной о будущем России

Москва, 2 февраля. Архивы историка церкви Михаила Губонина содержат записанные пророчества прорицательницы Блаженной Пелагеи Рязанской. Одно из Откровений говорит о будущем России.

Предсказание Пелагеи Рязанской содержит строки о том, что землю русскую ждет скорбь. Причинами такого будущего станут бездуховность и равнодушие, которых с каждым годом становится все больше. Кроме того, великие испытания в ближайшее время ждут христианскую веру, предупреждала прорицательница. Она не указала конкретное время, но отметила, что это произойдет, когда люди прекратят сопротивление неверию, пишет издание «Слово и Дело».

«Придут времена, когда весь народ будет больной, какая будет смертность! Все за то, что народ не будет крестом креститься», — заявила Блаженная Пелагея.

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Люди одумаются, вернутся к вере и начнут громко молиться. Однако произойдет это только после большой беды. Давно забытые молитвы будут слышаться повсеместно, но к тому моменту может оказаться уже поздно, предупредила провидица.

Популярными также являются предсказания болгарской ясновидящей Ванги. Известная прорицательница предрекла две важные для человечества даты в феврале 2022 года.