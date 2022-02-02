В российский прокат выходит комедия Владимира Котта «Непослушник»

События фильма «Непослушник» рассказывают историю блогера-пранкера, вынужденного скрываться от полиции из-за своих хулиганских выходок. Главный герой, которого играет Виктор Хориняк, находит убежище в маленьком полуразрушенном провинциальном монастыре, где и развивается основой сюжет картины.

Комедия получилась абсолютно светлой. Российская глубинка, 30-градусный мороз и строгие монастырские устои полностью меняют жизнь главного героя.

«Мне кажется это комедия, с которой можно поздравить всех. Это комедия, которая нежная, про любовь, для нас, про нас. Эта комедия абсолютно про Россию, абсолютно про нас с вами, потому что мы и есть Россия. Что касается храма. Знаете, на первый взгляд он может показаться разрушенным, но он действующий. А то, что какие-то объекты культуры находятся в состоянии разрухи, это вопрос времени, это нужно восстанавливать, этим нужно заниматься, на это нужно тратить время и средства», — считает исполнитель главной роли Виктор Хориняк.

Сила, способная изменить любого человека к лучшему — это, конечно, любовь. И в этом фильме не обошлось без нее. «Непослушник» влюбляется в простую ученицу иконописной школы кроткую и богопослушную Настю, роль которой блестяще исполнила Таисия Вилкова.

«Надо сказать, что я была в той местности. У меня папа родом из Ивановской области. Поэтому я там бывала все детство, и для меня это не было чем-то сильно новым. Но там очень красивые места и очень красивый этот монастырь, где мы снимали. И люди там чудесные. Мы снимали прям в селе. И все село сбегалось к нам фотографироваться», — вспоминает Таисия.

Локацию искали долго, но, когда режиссер фильма Владимир Котт увидел ансамбль церквей в Ивановской области, он понял: снимать будем здесь.

«Нам нужен был полуразрушенный монастырь, а это очень сложно вокруг Москвы искать. Потому что все церкви, они отреставрированы. Мы нашли этот монастырь, там был один священник и два прихожанина. И мы поняли, что это то место. Мы не только там снимали, но мы его восстановили», — рассказал режиссер фильма.

Снимать кино на территории действующего храма оказалось не таким простым делом. В церкви шли службы, на время которых работу приходилось останавливать. А настоятели внимательно изучали сценарий и даже вносили свои правки перед тем, как дать добро.

«Самое сложное — это было снимать сцену, когда абсолютно голый человек бежит по территории монастыря. А в это время приехали люди, экскурсия. А нам надо снимать, как Виктор Хориняк в татуировках бегает по монастырю. Это же тяжело было», — добавил Владимир Котт.

Посетить премьеру фильма в киноконцертном зале «Октябрь» пришли звезды шоу-бизнеса. О своем отношении к хобби главного героя, а именно жестким розыгрышам, именуемым «пранками», поделился DJ Грув.

«Самое главное, чтобы не переходило грань. Чтобы никому это не мешало. Ни здоровью, не нарушало никакие права. Чтобы это было все-таки аккуратно. За счет этого мы воспитываем у людей некую нервозность. Потому что пранки придают больше нервозности, чем веселья», — считает музыкант.

Роль отца главного героя, простого сельского сварщика, досталась актеру Сергею Селину. Артист рассказал ФАН о своих впечатлениях о съемках фильма.

«Какие-то были ограничения. Я точно не знаю, но они были. Потому что я встречался с местными священнослужителями, они сказали, что нам это нравится, почитали, но кое-какие правки они свои сделали», — рассказал о процессе съемок Сергей Селин.

Перед премьерным предпоказом на сцену «Октября» вышла вся съемочная группа. Продюсер фильма Георгий Малков поблагодарил команду за проделанную работу и пообещал, что не оставит без внимания даже самого равнодушного зрителя.

«Когда нам позвонили коллеги из телеканала «Россия» с предложением посмотреть фильм на предмет проката, мы с удовольствием согласились, а когда увидели фильм, то просто влюбились в него. Потому что, ну правда, это самый замечательный фильм, который в последние годы я видел и сегодня с удовольствием посмотрю его в пятый раз, хотя уже видел четыре раза», — признался продюсер картины.

И действительно, фильм превзошел ожидания даже самых строгих критиков. После показа картины буквально каждый зритель поспешил подойти и высказать слова восхищения режиссеру и его команде.

«На самом деле очень непростая тема. Боялся, что, знаете, всегда есть такой тоненький лед, и здесь немножко заиграешься, и можно скатиться вот в какую-то вот такую историю. Но мне кажется, здесь удалось. Здесь настолько искренне все было, настолько честно. Мне кажется сложился диалог с молодым зрителем. На этом фильме можно и посмеяться, и погрустить, и он оставляет какое-то очень приятное послевкусие. Потому я очень рекомендую, очень честный и очень цельный фильм получился», — делится впечатлениями кинорежиссер Иван Кульнев.

Российский музыкальный продюсер Альберт Рябышев уверен, что получившаяся картина не станет одноразовой. Такое кино хочется пересматривать снова и снова.

«Это невероятно светлая история. Это кино, которого мало. Это кино будут пересматривать, я думаю, много-много раз. Я очень рад тому, что появилось такое кино, и я очень завидую тем зрителям, которые будут его смотреть первый раз, и я очень рад за тех зрителей, которые будут его пересматривать», — уверен продюсер.

Комедия «Непослушник» выходит в российский прокат 3 февраля. Фильм обещает стать хитом, в этой картине каждый узнает себя и непременно почувствует всю глубину загадочной русской души.