Автор шоу «Чудо техники» Малоземов призвал не разряжать смартфон до нуля

Москва, 2 февраля. Журналист Сергей Малоземов назвал две ошибки пользователей, которые приводят к сокращению срока службы смартфонов.

Малоземов сообщил, что многие обладатели смартфонов не умеют правильно заряжать свое устройство. Пользователи считают, что лучше полностью разрядить телефон, и только потом ставить его на зарядку.

«Они устроены иначе. Для них лучшее значение (заряда. — Прим. ФАН) — от 35 до 85 процентов. Они не любят, когда их разряжаешь до нуля, и не любят, когда их заряжают до 100. Лучше понемногу заряжать в течение дня», — пояснил журналист.

Кроме того, не стоит использовать гаджет во время его зарядки. При таком режиме эксплуатации смартфоны перегреваются и быстро портятся.

ГИБДД Москвы ранее опубликовала официальные цифровые обои для смартфонов с изображениями патрульного автомобиля. Специально для кадров был выбран BMW 5-Series.