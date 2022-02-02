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Годовая инфляция в еврозоне установила новый рекорд

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 14:15
Экономика
Годовая инфляция в еврозоне установила новый рекорд
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 2 февраля. Инфляция в еврозоне за январь ускорилась до 5,1%, что является абсолютным рекордом за все время ее существования, свидетельствуют данные Евростата.

Экономисты ранее прогнозировали риски увеличения инфляции из-за массовых госзаимствований стран Европы для оказания поддержки бизнесу и населению в условиях пандемии и ограничений по коронавирусу. В декабре годовая инфляция составляла 5%. Относительно предыдущего месяца потребительские цены выросли на 0,3%.

В целом стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции выросла на 3,6% после повышения на 3,2% в декабре. Услуги, согласно исследованию, подорожали на 2,4%, как и месяцем ранее. Самая высокая инфляция в годовом выражении зафиксирована в Литве (12,2%) и Эстонии (11,7%).

По состоянию на 17 декабря инфляция в еврозоне ускорилась до 4,9%. Данный показатель был рекордным с июля 1991 года. Триггером для ускорения мог стать фонд восстановления экономики Евросоюза «ЕС нового поколения» объемом порядка 750 млрд евро и его операции.

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