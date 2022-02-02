Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 15:29
15:26
Общество
Представитель ВОЗ Вуйнович заявила, что «Омикрон» вытесняет «Дельту» в России
15:26
Общество
Эксперт Зарубин считает, что контроль за киберсексом должен регулироваться правилами
15:25
Происшествия
Труп 13-летнего школьника нашли в селе Кисельное под Воронежем
15:23
Политика
Киевский мэр Кличко призвал ФРГ «попрощаться» с «Северным потоком — 2» ради Украины
15:22
Общество
Один из вестибюлей станции метро «Московская» в Петербурге закроют с 7 февраля
15:20
Экономика
Заявление Пескова по валютным санкциям США укрепило рубль на торгах Мосбиржи
15:19
Шоу-бизнес
Переживший микроинсульт Вячеслав Добрынин не смог выйти на сцену на юбилее Льва Лещенко
15:19
Происшествия
Задержанная в Дзержинске депутат Мигунова возглавляет ритуальную компанию-монополиста
15:18
Политика
Путин проведет телефонные переговоры с президентом Аргентины Фернандесом
15:16
Олимпийские игры 2022
Первые соревнования в рамках ОИ-2022 начались в Пекине
Все новости

Вашингтон намерен надавить на власти Судана через сокращение поддержки

Весь мир
Вашингтон намерен надавить на власти Судана через сокращение поддержки
wikipedia.org  /  UpstateNYer

Вашингтон, 2 февраля. Соединенные Штаты дали понять военному руководству Судана, что готовы принять дополнительные санкционные меры. Об этом сообщила помощник госсекретаря США по делам Африки Молли Фи.

Во вторник, выступая перед сенатским комитетом по международным отношениям, она заявила о планах сократить поддержку восточноафриканскому государству. Вашингтон недоволен тем, что в конце октября 2021 года военные под руководством Абдель Фаттаха аль-Бурхана отстранили от власти правительство Абдаллы Хамдока, доведшее страну до социально-экономического кризиса.

«В настоящее время мы пересматриваем весь спектр традиционных и нетрадиционных инструментов, имеющихся в нашем распоряжении, чтобы еще больше сократить средства, доступные для суданской военной системы», — заявила Молли Фи.

Американцы намерены изолировать компании, контролируемые суданскими военными. Для любого лица, которое решит продолжать вести дела с неугодным США руководством, увеличат репутационные риски. По словам Молли Фи, администрация президента Джо Байдена всерьез рассматривает вопрос о том, как оказать давление на предприятия, подконтрольные руководству Судана, в различных сферах.

Ранее заместитель председателя переходного Суверенного совета Мухаммад Хамдан Дагло (Хамидти) заявил о недопустимости какого-либо внешнего вмешательства во внутренние дела страны.                                                                                         

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Вашингтон намерен надавить на власти Судана через сокращение поддержки
сша судан
Комментировать