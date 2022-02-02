Вашингтон намерен надавить на власти Судана через сокращение поддержки

Вашингтон, 2 февраля. Соединенные Штаты дали понять военному руководству Судана, что готовы принять дополнительные санкционные меры. Об этом сообщила помощник госсекретаря США по делам Африки Молли Фи.

Во вторник, выступая перед сенатским комитетом по международным отношениям, она заявила о планах сократить поддержку восточноафриканскому государству. Вашингтон недоволен тем, что в конце октября 2021 года военные под руководством Абдель Фаттаха аль-Бурхана отстранили от власти правительство Абдаллы Хамдока, доведшее страну до социально-экономического кризиса.

«В настоящее время мы пересматриваем весь спектр традиционных и нетрадиционных инструментов, имеющихся в нашем распоряжении, чтобы еще больше сократить средства, доступные для суданской военной системы», — заявила Молли Фи.

Американцы намерены изолировать компании, контролируемые суданскими военными. Для любого лица, которое решит продолжать вести дела с неугодным США руководством, увеличат репутационные риски. По словам Молли Фи, администрация президента Джо Байдена всерьез рассматривает вопрос о том, как оказать давление на предприятия, подконтрольные руководству Судана, в различных сферах.

Ранее заместитель председателя переходного Суверенного совета Мухаммад Хамдан Дагло (Хамидти) заявил о недопустимости какого-либо внешнего вмешательства во внутренние дела страны.