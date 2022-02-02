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Antiwar: НАТО рискует нарваться на неприятности из-за продвижения к границам России

Армия
Antiwar: НАТО рискует нарваться на неприятности из-за продвижения к границам России
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 2 февраля. Североатлантический альянс рискует нарваться на неприятности из-за своих военных амбиций и размещения инфраструктуры у границ России.

В публикации американского издания Antiwar говорится, что расширение на восток не выгодно в первую очередь самому Альянсу. Авторы отмечают, что военно-политический блок после распада СССР должен был прекратить свое существование. Однако он не только не свернул свою деятельность, но и включил в свой состав 14 новых стран, передает «ПолитРоссия».

Отмечается, что НАТО продолжила продвижение на восток, оказавшись на «крыльце России». В настоящее время Украина стремится попасть в Альянс. Кроме того, своей очереди на вступление в блок ждут Финляндия и Грузия. Эксперты считают, что организация подвергнет себя опасности, если решит принять их в свои ряды.

«Когда мы включили Литву, Латвию и Эстонию в НАТО, какие преимущества мы получили, чтобы "окупить" эту опасную провокацию в адрес России?» — задаются вопросом авторы.

По словам экспертов, присоединение новых государств к блоку в очередной раз подвинет Альянс вплотную к российским рубежам. Аналитики из США объяснили, что для НАТО агрессивная экспансия к границам России может обернуться катастрофой.

«Вместо того, чтобы добавлять в западный блок новые государства, от имени которых мы собираемся воевать с такой великой державой, как Россия, стоит подумать о сокращении списка НАТО», — сказано в статье.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс дал обещание отказаться от расширения на восток, однако не выполнил его. По словам президента, Москву просто обманули, передает RT.

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украина россия нато
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