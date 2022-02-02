Архивное фото Долиной и Лещенко очаровало поклонников

Москва, 2 февраля. Народная артистка России Лариса Долина показала трогательный кадр с певцом Львом Лещенко, который 1 февраля отпраздновал юбилей. Архивное фото очаровало поклонников артистки.

Лещенко исполнилось 80 лет. По этому случаю звезды поздравили юбиляра с праздником. Не стала исключением и королева джаза. Она поделилась с поклонниками архивным кадром, на котором позирует с Лещенко.

«Уникальность Левы в том, что его голос сегодня звучит так же, как и много лет назад… Этот голос так же, как и много лет назад, волнует», — написала артистка на своей странице в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @larisa.dolina.official

Интернет-пользователи, увидев молодых исполнителей, пришли в восторг не только от трогательного поздравления, но и от снимка. Они были очарованы звездами, которые на фото пребывали в прекрасном настроении с сияющими от счастья глазами.

«Какие вы красивые»; «Красавчик, на все времена! С юбилеем, любимый артист»; «Лев Лещенко вечно молодой, всегда в одной паре. С днем рождения»; «С юбилеем, долгих лет жизни, спасибо за талант! Эпоха!» — написали комментаторы под фотографией.

Лев Лещенко отпраздновал юбилей 1 февраля. Артисту исполнилось 80 лет. Любимца публики поздравляли с праздником не только коллеги и поклонники, но и президент России Владимир Путин. Глава государства отметил талант именитого исполнителя.