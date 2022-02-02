Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 15:25
15:25
Происшествия
Труп 13-летнего школьника нашли в селе Кисельное под Воронежем
15:23
Политика
Киевский мэр Кличко призвал ФРГ «попрощаться» с «Северным потоком — 2» ради Украины
15:22
Общество
Один из вестибюлей станции метро «Московская» в Петербурге закроют с 7 февраля
15:20
Экономика
Заявление Пескова по валютным санкциям США укрепило рубль на торгах Мосбиржи
15:19
Шоу-бизнес
Переживший микроинсульт Вячеслав Добрынин не смог выйти на сцену на юбилее Льва Лещенко
15:19
Происшествия
Задержанная в Дзержинске депутат Мигунова возглавляет ритуальную компанию-монополиста
15:18
Политика
Путин проведет телефонные переговоры с президентом Аргентины Фернандесом
15:16
Олимпийские игры 2022
Первые соревнования в рамках ОИ-2022 начались в Пекине
15:16
Армия
Боевые машины пехоты «Басурманин» поступят на вооружение мотострелков ВВО
15:16
Происшествия
Отец-олигофрен убитого матерью младенца на Урале был трижды судим за кражи
Все новости

Прокуратура Омской области добилась осуждения «черного лесоруба»
Происшествия
Прокуратура Омской области добилась осуждения «черного лесоруба»
pixabay.com  /  succo

Омск, 2 февраля. Омский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры Тарского района и отменил оправдательный вердикт в отношении «черного лесоруба».

Сначала тарский суд оправдал местного жителя, обвиненного в незаконной вырубке 28 деревьев хвойных пород, так как счел, что деревья были ущербными и годились только для отопления. Областная прокуратура была шокирована подобным исходом и подала апелляцию, сообщает «Омск-Информ».

В итоге Омский областной суд все-таки признал мужчину виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. С него был взыскан нанесенный ущерб в размере 185 тыс. рублей.

В 2021 году сумма ущерба от незаконных вырубок леса в Хакасии превысила 20 млн рублей. Лесными инспекторами было осуществлено более 6 тыс. контрольных мероприятий и зафиксировано 620 фактов грубого нарушения лесного законодательства.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Прокуратура Омской области добилась осуждения «черного лесоруба»
суд омская область вырубка леса
Комментировать