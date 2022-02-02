Прокуратура Омской области добилась осуждения «черного лесоруба»

Омск, 2 февраля. Омский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры Тарского района и отменил оправдательный вердикт в отношении «черного лесоруба».

Сначала тарский суд оправдал местного жителя, обвиненного в незаконной вырубке 28 деревьев хвойных пород, так как счел, что деревья были ущербными и годились только для отопления. Областная прокуратура была шокирована подобным исходом и подала апелляцию, сообщает «Омск-Информ».

В итоге Омский областной суд все-таки признал мужчину виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы условно. С него был взыскан нанесенный ущерб в размере 185 тыс. рублей.

В 2021 году сумма ущерба от незаконных вырубок леса в Хакасии превысила 20 млн рублей. Лесными инспекторами было осуществлено более 6 тыс. контрольных мероприятий и зафиксировано 620 фактов грубого нарушения лесного законодательства.