Сатановский отреагировал на призыв Псаки не сравнивать Россию и НАТО

Москва, 2 февраля. Востоковед и политолог Евгений Сатановский ответил пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки на очередной выпад против России.

Ранее Псаки заявила, что нельзя ставить на одну плоскость действия России и стран НАТО в ситуации вокруг Украины. Также она сравнила РФ с лисой на крыше курятника, повторив тезис главы Госдепа США Энтони Блинкена. Как считает Сатановский, власти США не стали бы молчать, если бы Россия совершила нечто подобное, что сейчас творит Вашингтон. Задав один простой вопрос, политолог поставил Псаки в безвыходное положение.

«Украина – не курятник, а Россия – не лисица. Представьте, что сделали бы американцы, если бы Россия произвела государственный переворот в Канаде или Мексике и превратила их во враждебные США плацдармы?» — цитирует Сатановского издание «Взгляд».

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Политолог напомнил, что еще 30 лет назад Украина и Россия были одной страной, поэтому после 2014 года существует большое количество семей, разделенных «пламенными патриотами».

«Надо было любую попытку наших западных соседей закрепиться на постсоветском пространстве и в Восточной Европе пресекать силовыми методами. Мы начали это делать только сегодня», — резюмировал Сатановский.

Ранее Псаки заявила, что граждане Соединенных Штатов, пребывающие на территории Украины, должны покинуть страну. Такой призыв со стороны властей США обусловлен вероятностью эскалации на Украине.