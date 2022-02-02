Белоруссия будет сотрудничать с Индией в обход западных санкций

Минск, 2 февраля. Индия и Белоруссия достигли договоренности по торговле калийными удобрениями. Эта сделка стала первой после введения западных санкций против республики, сообщает EADaily.

Белорусская калийная компания (БКК) готовится открыть счет в рупиях в индийском госбанке. Это позволит и дальше вести международную торговлю. Дело в том, что ограничения распространяются только на торговлю в долларах и евро.

БКК является вторым в мире предприятием по производству калийных удобрений. Сделка с Индией может достичь объема в более чем миллион тонн, что окажет существенную поддержку белорусскому экспорту.

Лучшим ответом на западные санкции может стать интеграция России и Белоруссии, заявил ранее госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. По его словам, странам можно отказаться от необоснованной конкуренции.