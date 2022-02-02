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Боксер Владимир Кличко решил записаться в территориальную оборону Киева

Армия
Боксер Владимир Кличко решил записаться в территориальную оборону Киева
Федеральное агентство новостей  /  Василий Таран

Киев, 2 февраля. Украинский боксер Владимир Кличко решил записаться в бригаду территориальной обороны Киева, сообщил его брат и мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, спортсмен уже подал заявление и необходимые сопроводительные документы. О решении брата Виталий Кличко выяснил во время проверки работы с добровольцами.

«Пришел проверить, как проходит консультационная работа с добровольцами в первом центре рекрутинга резервистов, который создала столица. А брат подал заявление и документы — присоединяется к бригаде территориальной обороны города Киева», — сообщил Виталий Кличко.

Ранее мэр Киева сообщил, что городские власти подготовили бомбоубежища для жителей столицы. По его словам, в случае начала войны киевляне смогут укрыться в подвалах и на подземных парковках.

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