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Вице-президент ФЭС Зарубин считает, что криптовалюта может вывести Россию на новый уровень

Экономика
Вице-президент ФЭС Зарубин считает, что криптовалюта может вывести Россию на новый уровень
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 2 февраля. Вице-президент Федерации электронного спорта России Георгий Зарубин высказался о возможностях влияния криптовалютного рынка на экономику страны.

Зарубин отметил, что не поддерживает решение ЦБ отменить или ограничить криптовалюту. Эксперт подчеркнул, что даже глава государства Владимир Путин неоднозначно высказался по этому поводу.

«В национальных целях стоит регулирование, поскольку это может привести налоговые поступления в казну. И не стоит расценивать криптовалютный рынок как угрозу, а стоит рассматривать как возможность, и это может вывести Россию на первое место», — объяснил вице-президент ФЭС в студии Медиагруппы «Патриот».

Эксперт по киберспорту рассказал, что внутри метавселенных складывается целый мир, который станет зеркалом реальной жизни. Например, уже есть своя виртуальная банковская система, которая является полным аналогом существующей. В связи с этим потребуется контроль внутри виртуальной реальности.

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россия зарубин криптовалюта
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