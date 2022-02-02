Хоккеисты сборной России не хотят лететь на ОИ в Пекин одним рейсом с другими спортсменами

Москва, 2 февраля. Мужская сборная России по хоккею отказывается лететь на зимнюю Олимпиаду одним рейсом с соотечественниками.

Хоккеисты и тренеры сборной России не хотят лететь на ОИ-2022 одним рейсом с другими спортсменами, опасаясь заразиться COVID-19. Соответствующую информацию представили журналисты издания «Спорт-Экспресс». Планировалось, что команда Алексея Жамнова отправится в Пекин одним рейсом с лыжниками, сноубордистами, конькобежцами и хоккеистами женской сборной.

Зимняя Олимпиада стартует на этой неделе. Хоккейный турнир в рамках ОИ-2022 пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России выступит в группе B. Ее соперниками станут команды Швейцарии, Дании и Чехии.