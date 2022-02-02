Мошенники начали продавать детские сертификаты о вакцинации против COVID-19

Москва, 2 февраля. Количество предложений о продаже фальшивых сертификатов против COVID-19 выросло в России. Теперь мошенники торгуют и детскими справками.

В Сети начали появляться поддельные сертификаты о вакцинации детей препаратом «Спутник M». Об этом говорится в исследовании компании по кибербезопасности Group-IB.

«Специалисты Digital Risk Protection Group-IB зафиксировали в интернете за последние две недели более 12 800 предложений о продаже сертификатов о вакцинации и QR-кодов, в том числе официальных сертификатов о вакцинации детей "Спутник М"», — сказано в документе.

Отмечается, что с ноября 2021 года по январь 2022 число подобных незаконных предложений превысило 110 тысяч. При этом в сентябре прошлого года их было порядка 3000.

Ранее медицинский специалист из Балашова стала фигурантом уголовного дела. Ее подозревают в торговле поддельными справками о вакцинации от коронавируса.