Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 13:58
13:58
Происшествия
Неизвестный избил и изнасиловал пенсионерку в деревне Верхние Осельки под Петербургом
13:54
Политика
Сатановский отреагировал на призыв Псаки не сравнивать Россию и НАТО
13:53
Происшествия
Прокурор просит пожизненный срок для обвиняемого в причастности к терактам в метро Москвы
13:52
Общество
Контактировавшие с больными COVID-19 москвичи могут открыть больничный на неделю
13:51
Экономика
Белоруссия будет сотрудничать с Индией в обход западных санкций
13:51
Армия
Боксер Владимир Кличко решил записаться в территориальную оборону Киева
13:50
Экономика
Вице-президент ФЭС Зарубин считает, что криптовалюта может вывести Россию на новый уровень
13:49
Олимпийские игры 2022
Хоккеисты сборной России не хотят лететь на ОИ в Пекин одним рейсом с другими спортсменами
13:48
Общество
Мошенники начали продавать детские сертификаты о вакцинации против COVID-19
13:47
Армия
19FortyFive: США хотят скрыть от России информацию о секретных возможностях нового B-21
Все новости

Мошенники начали продавать детские сертификаты о вакцинации против COVID-19

Общество
Мошенники начали продавать детские сертификаты о вакцинации против COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 2 февраля. Количество предложений о продаже фальшивых сертификатов против COVID-19 выросло в России. Теперь мошенники торгуют и детскими справками.

В Сети начали появляться поддельные сертификаты о вакцинации детей препаратом «Спутник M». Об этом говорится в исследовании компании по кибербезопасности Group-IB.

«Специалисты Digital Risk Protection Group-IB зафиксировали в интернете за последние две недели более 12 800 предложений о продаже сертификатов о вакцинации и QR-кодов, в том числе официальных сертификатов о вакцинации детей "Спутник М"», — сказано в документе.

Отмечается, что с ноября 2021 года по январь 2022 число подобных незаконных предложений превысило 110 тысяч. При этом в сентябре прошлого года их было порядка 3000.

Ранее медицинский специалист из Балашова стала фигурантом уголовного дела. Ее подозревают в торговле поддельными справками о вакцинации от коронавируса.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Мошенники начали продавать детские сертификаты о вакцинации против COVID-19
вакцинация справка поддельный сертификат
Комментировать