Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 13:58
13:54
Политика
Сатановский отреагировал на призыв Псаки не сравнивать Россию и НАТО
13:53
Происшествия
Прокурор просит пожизненный срок для обвиняемого в причастности к терактам в метро Москвы
13:52
Общество
Контактировавшие с больными COVID-19 москвичи могут открыть больничный на неделю
13:51
Экономика
Белоруссия будет сотрудничать с Индией в обход западных санкций
13:51
Армия
Боксер Владимир Кличко решил записаться в территориальную оборону Киева
13:50
Экономика
Вице-президент ФЭС Зарубин считает, что криптовалюта может вывести Россию на новый уровень
13:49
Олимпийские игры 2022
Хоккеисты сборной России не хотят лететь на ОИ в Пекин одним рейсом с другими спортсменами
13:48
Общество
Мошенники начали продавать детские сертификаты о вакцинации против COVID-19
13:47
Армия
19FortyFive: США хотят скрыть от России информацию о секретных возможностях нового B-21
13:45
Экономика
Банк BCS Global Markets ожидает повышения курса доллара до 103 рублей
Все новости

19FortyFive: США хотят скрыть от России информацию о секретных возможностях нового B-21

Армия
19FortyFive: США хотят скрыть от России информацию о секретных возможностях нового B-21
wikipedia.org  /  U.S. Air Force / Public Domain

Вашингтон, 2 февраля. США хотят скрыть от своих основных оппонентов информацию о секретных возможностях нового стелс-бомбардировщика B-21 Raider.

В публикации издания 19FortyFive отмечается, что новый американский самолет совершит свой первый полет уже в середине текущего года. По словам авторов публикации, новинка ВВС США буквально «сведет с ума» РФ и Китай, которые являются основными оппонентами Вашингтона, передает «ПолитРоссия».

«Этот бомбардировщик станет важной частью американской ядерной триады. Возможно, он будет использовать и гиперзвуковые ракеты», — сказано в материале.

Аналитики рассказали, какую информацию о B-21 пытаются утаить от России американцы. Отмечается, что Raider с высокой долей вероятность имеет одну важную особенность. Предполагается, что бомбардировщик получит беспилотную версию, но США держат это в тайне.

«ВВС США помалкивают об этом, поскольку не хотят, чтобы русские, китайцы, северокорейцы или иранцы получали ценную информацию о новом бомбардировщике и его возможностях», — говорят эксперты.

Ранее «Царьград» писал, что Россия возобновила производство стратегических бомбардировщиков Ту-160. По мнению экспертов, эти самолеты могут помочь Москве заставить Вашингтон сесть за стол переговоров по гарантиям безопасности.

Вернуться назад
Все новости / Армия / 19FortyFive: США хотят скрыть от России информацию о секретных возможностях нового B-21
россия бомбардировщик ввс сша
Комментировать