Вашингтон, 2 февраля. США хотят скрыть от своих основных оппонентов информацию о секретных возможностях нового стелс-бомбардировщика B-21 Raider.

В публикации издания 19FortyFive отмечается, что новый американский самолет совершит свой первый полет уже в середине текущего года. По словам авторов публикации, новинка ВВС США буквально «сведет с ума» РФ и Китай, которые являются основными оппонентами Вашингтона, передает «ПолитРоссия».

«Этот бомбардировщик станет важной частью американской ядерной триады. Возможно, он будет использовать и гиперзвуковые ракеты», — сказано в материале.

Аналитики рассказали, какую информацию о B-21 пытаются утаить от России американцы. Отмечается, что Raider с высокой долей вероятность имеет одну важную особенность. Предполагается, что бомбардировщик получит беспилотную версию, но США держат это в тайне.

«ВВС США помалкивают об этом, поскольку не хотят, чтобы русские, китайцы, северокорейцы или иранцы получали ценную информацию о новом бомбардировщике и его возможностях», — говорят эксперты.

Ранее «Царьград» писал, что Россия возобновила производство стратегических бомбардировщиков Ту-160. По мнению экспертов, эти самолеты могут помочь Москве заставить Вашингтон сесть за стол переговоров по гарантиям безопасности.