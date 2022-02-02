Быть в тренде: какие приложения стали наиболее востребованными у россиян

Решение задачи здесь и сейчас — только такие возможности приложений обеспечат им популярность среди пользователей. Ведь основная цель мобильных приложений — облегчить жизнь и работу человека. Как пандемия повлияла на запросы пользователей интернета и какие приложения сейчас на пике популярности, в беседе с ФАН рассказал СЕО-специалист компании House Tech Никита Николенко.

По словам специалиста, пандемия и локдауны задали тренд на приложения, которые упрощают дистанционное взаимодействие между людьми, сокращают время на выполнение каких-либо задач и создают комфортные условия при работе.

«Разработчикам мобильных приложений нужно хорошо чувствовать свою аудиторию и ориентироваться в современных тенденциях. К тому же не стоит забывать и про высокую конкуренцию, которая в этой сфере также присутствует. Поэтому, чтобы не потерять своего клиента, следует создавать те приложения, которые будут ценными в данный момент времени. Например, в пандемию таковыми стали программы видеосвязи», — сказал Николенко.

За два года разгула коронавируса люди привыкли работать на удаленке, а общаться с близкими, не выходя из дома. При этом важным фактором стала именно видеосвязь. Как показали 2020-й и 2021 годы, эффективность деятельности на удаленке во многих областях остается на том же уровне, как если бы человек ходил на работу, отмечает специалист. Только дистанционно решать задачи оказалось гораздо безопаснее для здоровья.

В топ запросов, по словам Николенко, также входят программы по работе с 3D-графикой. Они все так же на волне популярности, несмотря на свое разнообразие, и это объяснимо. Программы по созданию 3D-графики используются не только для «декоративных» целей. Такие приложения могут выполнять определенные функции. Например, благодаря созданию 3D-графики можно посмотреть, как будет выглядеть автомобиль после усовершенствования механизмов, квартира после ремонта. Благодаря этой технике создается эффект визуализации с разворотом на 360-градусов. То есть, если внедрить подобное в приложения электронной коммерции, пользователь сможет увидеть товар со всех его сторон, объяснил эксперт.

«Также набирает оборот мода на умных и голосовых помощников. Теперь управлять современной техникой можно благодаря соединению Bluetooth. Например, пылесос работает по заранее установленному маршруту без участия хозяйки. Владельцу техники нужно только зайти в приложение на смартфоне и выбрать нужную функцию и время работы. Таким образом можно запустить колонку с музыкой или мультиварку, которая начнет и закончит работу по таймингу. Все эти гаджеты работают дистанционно и управляются либо голосом, либо через приложение», — отметил Николенко.

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Еще одна вещь, без которой уже трудно представить жизнь современного человека — это платежные интернет-системы. Все привыкли оплачивать услуги картой и желательно в режиме онлайн, чтобы минимизировать контакты с окружающим миром. Однако не стоит забывать, что, помимо обычных денег, существуют еще и электронные кошельки, на которых постоянно происходят конвертация валюты и вывод средств. Сейчас, например, многие бизнесы и фрилансеры, работают через Webmoney, Qiwi, PayPal и «Яндекс.Деньги». Поскольку денежными средствами онлайн-кошельков можно оплачивать и покупки в интернет-магазинах.

«В бизнесе с внедрением технологий тоже произошли серьезные изменения. Сейчас каждая крупная компания старается внедрить на своем предприятии этого помощника, который будет автоматически и единовременно делать рассылку для всех клиентов, которые когда-либо пользовались услугами этой организации. Кроме того, чат-бот заменяет живого консультанта. Этот помощник поможет найти ответ на вопрос клиента, которому раньше приходилось подолгу висеть на линии и ждать ответа от оператора. Такое приложение будет еще актуальнее, если совместить его с онлайн-кошельком», — рассказал специалист.

Ну и одними из самых востребованных приложений среди пользователей остаются игры. Люди всех возрастов все чаще играют в игры, чтобы отдохнуть и снять напряжение от работы. Игровых приложений сейчас огромное количество, подчеркивает Николенко. В зависимости от настроения можно выбрать что угодно: квест, стратегию или мини-игру по типу «три в ряд».

Ранее сообщалось, что около 40% российских компаний используют виртуальных помощников на основе искусственного интеллекта (ИИ). В некоторых финансовых организациях такие помощники самостоятельно обрабатывают около 90% входящих обращений клиентов. При этом, как отметил директор по продуктам и технологиям группы Т1 Александр Рожков, количество голосовых помощников на базе ИИ будет ежегодно расти не менее, чем в два раза, на 100–120%.