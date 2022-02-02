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Банк BCS Global Markets ожидает повышения курса доллара до 103 рублей

Экономика
Банк BCS Global Markets ожидает повышения курса доллара до 103 рублей
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 февраля. Инвестиционный банк BCS Global Markets обновил базовый макропрогноз по экономике России на текущий год, понизив ожидания от курса рубля, следует из обзора старшего экономиста Натальи Лавровой.

При анализе последствий санкций в отношении РФ рассматривались три варианта — мягкий, умеренный и жесткий. Если новые ограничения затронут только несколько компаний, организаций и физлиц, то американская валюта может достичь отметки в 81 рубль. При данном сценарии экономический эффект будет таким же, как и потери, которые Москва несет после введения первых санкций в 2014 году.

Сценарий жестких санкций предусматривает сокращение российской экономики на 2,6%. Центробанк, вероятно, будет проводить более мягкую денежно-кредитную политику, предоставляя ликвидность наиболее пострадавшим кредитно-финансовым организациям. В итоге рубль может обвалиться до 103 единиц за доллар и 117 единиц за евро. Инфляция в стране, полагает Лаврова, достигнет 12,8%.

Тем временем курс доллара снизился на открытии торгов на 1,5 копейки и составил 76,79 рубля за денежную единицу. Евро сохранил позиции и остался на уровне 86,43 рубля.

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Все новости / Экономика / Банк BCS Global Markets ожидает повышения курса доллара до 103 рублей
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