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Волгоградский аэропорт меняет перевозчика для столичного направления
Общество
Волгоградский аэропорт меняет перевозчика для столичного направления
wikipedia.org  /  Anna Zvereva

2 февраля, Волгоград. Начал формироваться график авиационного сообщения весенне-летнего периода. К перелетам из Волгограда в Москву будет привлечен популярный в России лоукостер.

По сообщению портала «Волгоградская правда», с 1 апреля 2022 года перелеты из Волгограда в столичный аэропорт Шереметьево будет осуществлять авиакомпания «Победа», что не повлияет на частоту рейсов. Авиаперевозчик «Победа» будет доставлять пассажиров и во Внуково, и в Шереметьево. Вместимость самолетов лоукостера Boeing-737-800 почти в два раза превосходит вместимость авиалайнеров прежнего перевозчика — авиакомпании «Россия» с ее самолетами Sukhoi Superjet 100. Теперь еще больше пассажиров смогут путешествовать между городами.

Билеты на рейсы можно будет купить на сайте авиаперевозчиков после согласования режима полетов.

Как ранее упоминал ФАН, по данным Росавиации, значительно увеличилось количество перевозок пассажиров внутри страны. Они составили 76% от общего числа всех обслуженных туристов в воздушных гаванях российской столицы в 2021 году.

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