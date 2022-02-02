Папа римский пожелал удачи участникам Олимпийских игр в Пекине

Ватикан, 2 февраля. Папа римский Франциск выступил с приветственной речью в преддверии Олимпийских игр в Пекине. Он пожелал удачи спортсменам на соревнованиях.

Олимпийские игры начнутся в Пекине 4 февраля. Папа римский в преддверии старта соревнований назвал спорт универсальным языком, который «может навести мосты дружбы и солидарности между людьми разных культур и религий».

«Я желаю олимпийской и паралимпийской семье получить уникальный опыт человеческого братства и мира», — заявил понтифик на коллективной аудиенции в Ватикане.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля, Паралимпийские — с 4 по 13 марта. Пекин стал первым городом в мире, который принял и зимние, и летние Игры. Эстафета олимпийского огня уже стартовала, она началась 2 февраля.