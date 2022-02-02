В Марий Эл планируют построить более 390 тысяч кв. м жилья за год

Йошкар-Ола, 2 февраля. Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Марий Эл Михаил Степанов в ходе совещания доложил главе республики Александру Евстифееву о задачах по строительству в 2022 году.

По словам Степанова, согласно федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда», в 2022 году планируется построить более 390 тысяч квадратных метров. При этом по состоянию на 1 февраля 2022 года с учетом задела 2021 года в Марий Эл уже введено в эксплуатацию более 66 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья, сообщает «МедиаПоток».

Как пояснил Степанов, жилищное строительство учитывает реализацию не только нацпроекта «Жилье и городская среда», но и республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019–2023 годы и мероприятия по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2022 году намечено ликвидировать свыше 27,5 тысячи квадратных метров аварийного жилфонда и переселить 1670 человек из непригодного для проживания жилищного фонда, а также обеспечить жильем более 330 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее ФАН сообщал о перевыполнении стройкомплексом Самарской области планов по строительству жилья по итогам 2021 года. Так, в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» было введено в эксплуатацию 1,794 миллиона квадратных метров жилья, что на 6% больше плановых показателей.