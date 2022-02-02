Кулеба: Украина не станет предоставлять особый статус Донбассу

Киев, 2 февраля. Предоставление республикам Донбасса особого статуса исключено, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, киевские власти исключают такую возможность. Также дипломат отметил, что ни один украинский регион не получит права вето на общегосударственные решения.

«Ни один регион Украины не будет иметь права вето на общегосударственные решения. Это высечено на камне! Так что никакого особого статуса, как это представляет Россия, никакого права вето не будет», — сказал Кулеба в интервью польскому изданию «Речь Посполита».

Ранее сообщалось, что объявление МИД Украины, Польши и Великобритании о создании нового формата сотрудничества трех стран было отложено на неопределенный срок. Как уточнил Кулеба, это связано с болезнью британского министра Лиз Трасс.