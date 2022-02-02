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Израильский разработчик шпионского ПО Pegasus пытался купить доступ к мобильным сетям

Весь мир
Израильский разработчик шпионского ПО Pegasus пытался купить доступ к мобильным сетям
Федеральное агентство новостей  / 

Вашингтон, 2 февраля. Израильская технологическая фирма NSO Group намеревалась предоставить американской компании мобильной безопасности «чемоданы с наличными», чтобы получить доступ к сотовой сети, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Бывший исполнительный директор калифорнийской компании Mobileum Гэри Миллер уведомил Министерство юстиции США о том, что NSO Group сделала соответствующее предложение во время конференц-звонка в 2017 году.

Миллер также поделился подробностями данного разговора с конгрессменом США Тедом Лью, который поднял этот вопрос в министерстве юстиции.

«Последствия для конфиденциальности американцев и последствия для национальной безопасности Америки, связанные с доступом NSO Group к сетям сигнализации мобильных операторов, огромны и вызывают тревогу», — написал Лью в письме к министерству юстиции, сообщает The Guardian.

По данным СМИ, израильская фирма пыталась получить доступ к сети сигнализации, известной как ОКС-7.

NSO Group опровергла эти обвинения, сообщив газете The Washington Post, что компания не ведет бизнес с использованием наличных денег в качестве формы оплаты.

«NSO Group, которая, по словам осведомителя, продает программное обеспечение для взлома телефонов, пыталась получить доступ к сотовым сетям, предлагая «чемоданы с наличными». Я направил уголовное обращение в [минюст]. Из-за недостатков ОКС-7 в сотовых сетях ни один телефон не находится в безопасности», — прокомментировал накануне ситуацию Тед Лью в своем Twitter-аккаунте.

Гэри Миллер в настоящее время работает в междисциплинарной лаборатории Citizen Lab в Университете Торонто, которая отслеживает взломы и слежку, включая деятельность израильской компании.

«Группа NSO особенно интересовалась мобильными сетями. Они прямо заявили, что их продукт был разработан для наблюдения, и не за хорошими парнями, а за плохими», — цитируют слова Миллера СМИ.

Ссылаясь на анонимные источники, The Guardian и The Washington Post сообщили, что Министерство юстиции США уже расследует действия NSO Group на предмет возможного незаконного взлома телефонов и использования компьютерных сетей.

Скандальная фирма

Деятельность израильской компании вызвала возмущение правозащитных организаций после расследования, проведенного СМИ в прошлом году. Выяснилось, что шпионское программное обеспечение (ПО) фирмы Pegasus использовалось силами безопасности и правительствами ряда авторитарных стран для слежки за диссидентами.

Кроме того, корпорации WhatsApp и Apple обвинили израильскую фирму в незаконном взломе устройств их пользователей и подали иски против производителя шпионского ПО в американские суды.

Администрация президента США Джо Байдена ввела санкции в отношении NSO Group в ноябре 2021 года, обвинив фирму в содействии «транснациональным репрессиям». Но компания неоднократно отрицала нарушения, настаивая на том, что ее инструменты наблюдения предназначены для отслеживания преступников и террористов. В целом Израиль намерен лоббировать отмену американских рестрикций, поскольку Тель-Авив считает Pegasus важнейшим компонентом своей внешней политики и национальной безопасности.

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сша израиль nso group
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