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Песков: Россия подготовила план по минимизации последствий валютных санкций США

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 13:51
Экономика
Песков: Россия подготовила план по минимизации последствий валютных санкций США
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 февраля. У России есть планы, подразумевающие минимизацию последствий в случае введения со стороны США запрета российским банкам проводить некоторые операции в долларах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Угрозы Вашингтона ввести новые экономические ограничения в связи с эскалацией на Украине, в то же время, испугали американских бизнесменов. Компании в США уже начали анализировать возможные сценарии, которые будут актуальны при применении санкций.

Ограничения, предложенные сенаторами США, могут ударить по российским банкам. Если санкции все же примут, кредитно-финансовым организациям придется поднять ставки по депозитам, в частности, долларовым. По прогнозам экспертов, в будущем это может привести к снижению чистой процентной маржинальности.

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