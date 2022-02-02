Песков: Россия подготовила план по минимизации последствий валютных санкций США

Москва, 2 февраля. У России есть планы, подразумевающие минимизацию последствий в случае введения со стороны США запрета российским банкам проводить некоторые операции в долларах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Угрозы Вашингтона ввести новые экономические ограничения в связи с эскалацией на Украине, в то же время, испугали американских бизнесменов. Компании в США уже начали анализировать возможные сценарии, которые будут актуальны при применении санкций.

Ограничения, предложенные сенаторами США, могут ударить по российским банкам. Если санкции все же примут, кредитно-финансовым организациям придется поднять ставки по депозитам, в частности, долларовым. По прогнозам экспертов, в будущем это может привести к снижению чистой процентной маржинальности.