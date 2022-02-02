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Песков: Москва и Минск обсуждают условия транзита белорусских удобрений через порты РФ

Экономика
Песков: Москва и Минск обсуждают условия транзита белорусских удобрений через порты РФ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 2 февраля. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что РФ и Белоруссия рассматривают возможность переориентировать поставки удобрений. Об этом пишет «Интерфакс».

Товары из Белоруссии, которые ранее транспортировались через литовские порты, могут проходить через территорию России.

«Вопрос этот на повестке дня, он обсуждается, но, если я не ошибаюсь, пока переориентировка этих потоков еще не началась. Но он на повестке дня», — отметил он.

Пресс-секретарь главы государства переадресовал дальнейшие вопросы Министерству экономического развития РФ.

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белоруссия песков транзит удобрения
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