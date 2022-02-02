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Песков: Путину сегодня доложат об обращении «Эха Москвы» насчет угроз Кадырова журналистам

Политика
Песков: Путину сегодня доложат об обращении «Эха Москвы» насчет угроз Кадырова журналистам
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 2 февраля. Российскому президенту Владимиру Путину в течение дня будет доложено об обращении «Эха Москвы» с просьбой вмешаться в ситуацию, связанную с угрозами главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в адрес журналистов. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также указал на отсутствие планов у Путина в ближайшие дни встретиться с Кадыровым.

«Да, мы обратили внимание на это, мы обратили внимание на то, что вы обратились к президенту. Это обращение сегодня будет доложено главе государства», — подчеркнул Песков.

Ранее Песков заявил, что российские власти не могут разбираться в обвинениях, звучащих в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, это не повод для того, чтобы Кремль предпринимал какие-то действия.

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