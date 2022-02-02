Нацгвардии Украины могут поручить отлов дезертиров в случае наступления ВСУ в Донбассе

Луганск, 2 февраля. Национальная гвардия Украины в случае начала полномасштабного наступления ВСУ в Донбассе будет заниматься отловом дезертиров, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, в тылу наступающих подразделений ВСУ будут развернуты воинские части Нацгвардии Украины. Филипоненко отметил, что подобная тактика применялась Киевом в 2014-2015 годах.

«После начала наступления должны обеспечивать порядок и отлавливать дезертиров, их, как мы знаем из опыта прошлых лет, в рядах украинских карателей будет немало», — рассказал он.

Ранее в ДНР заявили, что армии республик Донбасса готовы к любым агрессивным выпадам ВСУ. Там отметили, что подтолкнуть Киев к эскалации ситуации в регионе могут западные страны.