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Нацгвардии Украины могут поручить отлов дезертиров в случае наступления ВСУ в Донбассе

Армия
Нацгвардии Украины могут поручить отлов дезертиров в случае наступления ВСУ в Донбассе
ngu.gov.ua  /  Пресс-служба НГУ

Луганск, 2 февраля. Национальная гвардия Украины в случае начала полномасштабного наступления ВСУ в Донбассе будет заниматься отловом дезертиров, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, в тылу наступающих подразделений ВСУ будут развернуты воинские части Нацгвардии Украины. Филипоненко отметил, что подобная тактика применялась Киевом в 2014-2015 годах.

«После начала наступления должны обеспечивать порядок и отлавливать дезертиров, их, как мы знаем из опыта прошлых лет, в рядах украинских карателей будет немало», — рассказал он.

Ранее в ДНР заявили, что армии республик Донбасса готовы к любым агрессивным выпадам ВСУ. Там отметили, что подтолкнуть Киев к эскалации ситуации в регионе могут западные страны.

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