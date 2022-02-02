Экономист Масленников объяснил, как рекордный госдолг США связан с экономикой России

Экономист и политолог Никита Масленников объяснил, насколько российскую экономику может «волновать» госдолг Соединенных Штатов.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на доклад минфина США привел данные, что государственный долг Соединенных Штатов превысил 30 трлн долларов, что стало историческим максимумом. В докладе на сайте ведомства упоминается «общий государственный долг» США в 30,012 трлн долларов. Потолок госдолга США установлен на уровне 31,4 трлн долларов. Такой уровень госдолга был достигнут на несколько лет раньше, чем прогнозировалось.

Аналитики связывают это со сверхрасходами федеральных властей США на борьбу с пандемией COVID-19, в том числе на пособия по безработице, поддержку малого бизнеса и так называемые «вертолетные деньги» населению.

По мнению ведущего эксперта Института современного развития, экономиста и политолога Никиты Масленникова, хотя Федеральная резервная система (ФРС) США много делает, чтобы минимизировать негативные последствия от сложившейся ситуации, тем не менее это не может не влиять на мировую экономику.

«Это все не слишком хорошо, в том числе для глобальной экономики, — отметил эксперт. — Планы ФРС по повышению процентной ставки могут означать разворот тенденции доллара к подорожанию. Это пока не слишком очевидно, но риск такой существует. А это означает подорожание стоимости управления всем мировым долгом. При этом, если брать только мировой государственный долг, он явно больше двух объемов мирового глобального ВВП».

ФБА «Экономика сегодня» /

По словам Масленникова, хотя США по уровню госдолга отнюдь не чемпионы, такого рода ситуации несут высокую вероятность очередного глобального финансового кризиса, который неизбежно затронет и Россию.

«Отсидеться не получится», — предупредил аналитик.

По мнению Масленникова, Центробанк РФ делает все, чтобы предотвратить подобный сценарий, в том числе путем минимизации рисков для российской финансовой системы.

«У нас очень приличный объем международных резервов — это определенная гарантия безопасности. Тем не менее все это просто амортизаторы в случае мирового финансового кризиса, который неизбежно захватит и российскую экономику. Но то, что мы накачали значительную подушку безопасности, не даст нам упасть так глубоко, как это могло бы произойти. В то же время есть озабоченность и есть понимание, что может реализоваться не самый благоприятный для нас сценарий. Так что слово за нашими Центробанком и Минфином, которые должны грамотно учитывать все риски», — подчеркнул Никита Масленников.

Ранее «Коммерсант» привел данные аналитиков группы Всемирного банка (ВБ) о торможении роста мирового ВВП в 2022 году до 4,1%. Причинами называют пандемию, а также сокращение мер господдержки экономик и сохранение трудностей в цепочках поставок. Публикация подтвердила также прогнозы замедления роста экономики России в 2022–2023 годах. Для развивающихся стран главной угрозой названа зависимость экономик от экспорта сырья на фоне значительной амплитуды колебаний цен на энергоресурсы.