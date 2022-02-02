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Центробанк обновил официальные курсы иностранных валют

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 13:28
Экономика
Центробанк обновил официальные курсы иностранных валют
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 2 февраля. Банк России изменил курсы основных валют на четверг, 3 февраля. Соответствующая информация опубликована на портале регулятора.

Согласно данным сайта, доллар подешевел на 65 копеек относительно предыдущего показателя. Его курс составил 76,48 рубля. Курс евро был снижен на 50 копеек, до 86,28 рубля.

На старте торгов Мосбиржи 2 февраля американская валюта потеряла 1,5 копейки и составила 76,79 рубля за денежную единицу. В свою очередь курс евро остался на прежнем уровне — 86,43 рубля.

Рост стоимости сырья, политика Центробанка РФ и низкий государственный долг не в силах помочь укрепиться рублю на фоне нарастающей геополитической напряженности. Таким мнением поделился начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

По мнению представителя Accent Capital Сергея Макарова, в январе «рынок стал излишне эмоциональным и не мыслил логически». Решение ЦБ о подъеме ключевой ставки должно поддержать рубль, так что в феврале он сумеет вернуться к уровню 76–74 единиц за доллар, цитирует его INFOX.

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