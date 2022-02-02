«Чемпионат» дал прогноз по медалям сборной России на Олимпиаде в Пекине

Москва, 2 февраля. Журналисты дали прогноз касательно медалей, которые завоюет сборная России на Олимпийских играх в Пекине. По их мнению, российские атлеты получат 32 медали.

Эксперты «Чемпионата» считают, что на Олимпиаде в Пекине россияне покажут себя лучше, чем, например, в Сочи (29 наград после пересмотра результатов). Они полагают, что сборная завоюет 32 медали, однако вряд ли сможет стать лидером медального зачета. По их подсчетам, в копилке национальной команды будут девять золотых, десять серебряных и 13 бронзовых медалей.

По мнению аналитиков, больше всего наград принесут лыжники и фигуристы (по семь медалей в каждом виде спорта). Эксперты полагают, что на лыжных гонках будут завоеваны два золота, три серебра и две бронзы; в фигурном катании ожидается три золотые медали и по две серебряные и бронзовые. Хорошие результаты могут показать российские биатлонисты (четыре медали), конькобежцы и фристайлисты (по три медали).

Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля. Соревнования предлагали перенести из-за распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Однако организаторы отказались от этой идеи, подчеркнув, что будет работать повышенная система безопасности и контроля за эпидемиологической ситуацией. Эстафета олимпийского огня началась 2 февраля. Это означает, что Игры состоятся.